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"Дельта"-штамм в два раза заразнее изначального коронавируса, заявили в ВОЗ

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1092)
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Индийский штамм коронавируса был выявлен в октябре 2020 года, впоследствии у него выделили три подвида, один из которых получил название "дельта".

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Вариант коронавируса "дельта" как минимум в два раза заразнее изначального ковида и может стать доминантным в мире, об этом, как сообщает РИА Новости, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

© Sputnik / Идрис Мохаммед
Вирусолог: для защиты от индийского штамма нужно в пять раз больше антител

По словам ученого, штамм "дельта" уже присутствует более чем в 80 странах. Пациент с таким штаммом может заразить "двух, четырех, шестерых и даже восьмерых человек", и в связи с этим участились случаи инфицирования всей семьей.

При этом Сваминатан заметила, что разработанные в мире вакцины могут защитить от известных на сегодня мутаций.

"Хорошая новость состоит в том, что большинство вакцин в мире представляются эффективными, по крайней мере, для предотвращения тяжелого протекания болезни", - подчеркнула представитель ВОЗ.

Специалист добавила, что несмотря на важность вакцинации, людям следует продолжать носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

По данным ВОЗ, индийский вариант (B.1.617) коронавируса выявили в октябре. Впоследствии выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. "Дельта"-штамм продолжает мутировать, недавно стало известно о "дельта-плюс" (B.1.617.2.1).

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1092)

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