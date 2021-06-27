Опубликована информация о вакцинации беременных "Спутник V"

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Обновленная инструкция к вакцине от коронавируса "Спутник V", опубликованная на сайте medum.ru, содержит информацию о применении препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

В инструкции говорится, что пока нет опыта клинического применения российской вакцины во время беременности.

"В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства. В связи с этим применять препарат Гам-КОВИД-Вак при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода", — сообщается в документе.

Отмечается, что отсутствуют клинические данные и о применении вакцины у женщин, кормящих грудью. При этом подчеркивается, что невозможно исключить риск для детей, находящихся на грудном вскармливании.

"В связи с этим, применение препарата Гам-КОВИД-Вак в период грудного вскармливания противопоказано", — сообщается в инструкции.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".