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Путин рассказал, какой вакциной от COVID-19 прививался

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Sputnik Абхазия
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Президент России привился от коронавируса весной. После прививки он отмечал, что у него, как говорят врачи, хороший иммунный ответ, но не раскрывал, каким именно препаратом он вакцинировался.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин раскрыл, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Он заявил об этом в ходе прямой линии с главой государства.

"Принял для себя решение привиться <...> "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки верховный главнокомандующий", - сказал он на "Прямой линии".

Президент рассказал, что после первого укола он ничего не чувствовал, через четыре часа появилась чувствительность в месте укола, а после второго укола в 12 часов ночи температура у него поднялась до 37,2, но утром снова была 36,6.

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