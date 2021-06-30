Путин: инцидент с британским эсминцем в Черном море - провокация

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Совершенно очевидно, что инцидент с британским эсминцем в Черном море был провокацией, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Это, конечно, провокация, это совершенно очевидно... она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами. Потому что британец зашел в наши терводы днем, а еще рано утром, в 07:30, с одного из военных аэродромов натовских в Греции, с Крита, по-моему, взлетел американский разведывательный стратегический самолет", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что эсминец зашел в Черное море, преследуя военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия российских Вооруженных сил по пресечению подобных провокаций.

Чего хотели показать и каких целей пытались достичь эти провокаторы? ...Это политическая составляющая - только что состоялась несколько дней за этого встреча в Женеве - спрашивается, зачем нужно было совершать такую провокацию, ради чего это делается? Ради того, чтобы подчеркнуть, что это люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации", - отметил он.

Минобороны РФ 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.

Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.