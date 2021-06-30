МИД РФ: учения НАТО говорят о необходимости соглашения Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом

Во вторник и среду в Женеве прошел 53-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве Европейского Союза, ООН и ОБСЕ.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Учения НАТО Sea Breeze в Черном море, а также итоги состоявшегося недавно в Брюсселе очередного саммита альянса подтверждают необходимость заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, и Сухумом и Цхинвалом – с другой, сообщил МИД России.

"Российская, абхазская и югоосетинская делегации сосредоточили приоритетное внимание на магистральной теме Женевских дискуссий, связанной с обеспечением надежной безопасности на Южном Кавказе. Решение этой ключевой задачи, по мнению России и ее союзников, возможно лишь при условии заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, и Сухумом и Цхинвалом – с другой. Актуальность данного документа возрастает на фоне конкретных действий США и НАТО по военному "освоению" территории Грузии и черноморского бассейна, о чем красноречиво свидетельствуют итоги состоявшегося недавно в Брюсселе очередного саммита альянса, проходящие в настоящее время военно-морские учения НАТО в Черном море Sea Breeze", - сообщил МИД РФ по итогам раунда.

Участники Женевских дискуссий сошлись на том, что обстановка в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье остается в целом стабильной. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что скорейшее начало процесса делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией могло бы реально продвинуть взаимодействие на этом важном направлении.

Также российская, абхазская и югоосетинская стороны отметили контрпродуктивность конфронтационной линии Тбилиси, препятствующей поступательной работе, в том числе в гуманитарной группе.

Достигнута договоренность о проведении следующего раунда Женевских дискуссий в середине октября текущего года.