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ФСБ России предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

© Sputnik / Павел Львов
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Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали в ходе операций по предотвращению терактов.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Силовики предотвратили теракты, которые готовили члены запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" в Москве и Астраханской области, один из бандитов нейтрализован при задержании, говорится в сообщении ФСБ РФ.

"ФСБ РФ предотвращена подготовка террористических актов членами… организации "Исламское государство". Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что при задержании в Астраханской области преступник "оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован", второй участник ячейки задержан в Москве.

Силовики обнаружили на месте происшествия и при обыске по местам проживания фигурантов автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, граната "Ф-1", религиозно-экстремистская литература.

По факту участия в деятельности террористической организации возбуждены уголовные дела.

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