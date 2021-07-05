Стало известно, какой удар COVID-19 нанес по экономике России

С начала пандемии в России выявили 5,6 миллиона случаев инфицирования, почти 138 тысяч человек спасти не удалось; проведено более 151 миллиона тестов.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Коронавирус ударил по российской экономике почти на триллион рублей в 2020 году, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

"Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб <...> в стоимостных показателях составил более 997,06 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней", — говорится в документе Роспотребнадзора.

На лечение больных в стационарах ушло около 183 миллиардов рублей, на тестирования — 108 миллиардов, уточняется в докладе.

Некоторые прямые выплаты из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом для поддержки населения и предприятий составили в сумме не менее 515 миллиардов рублей.

Некоторые из выделенных из бюджета страны средств, направленные непосредственно на организацию и оказание медицинской помощи больным COVID-19, составили в сумме не менее 189,452 миллиарда рублей, заключили авторы документа.

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