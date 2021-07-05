Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за угрозы наводнения

В воскресенье в Сочи начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий и готовности всех сил и средств к прогнозируемой непогоде на ближайшие сутки.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации, пишет РИА Новости со ссылокой на оперативный штаб Краснодарского края.

"Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию", - говорится в сообщении оперштаба. © Sputnik / Томас Тхайцук Штормовой ветер в Абхазии и его последствия: главное

Подъем уровня рек Хорота и Мацеста достигает критических отметок из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи. Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов.

Отмечается, что в случае необходимости для помощи населению дежурят экипажи "Кубань-СПАС" и экипажи МКУ "Служба спасения Сочи".

4 июля на улице Фрунзе в Адлерском районе при падении дерева погиб один человек, пострадали двое. Один из пострадавших доставлен с травмами в больницу, второй от госпитализации отказался.

МЧС по Краснодарскому краю опубликовало экстренное предупреждение о сильных дождях в Сочи с 4 по 5 июля.