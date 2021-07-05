12:48 05 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.62
  • EUR87.07
Поиск

Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за угрозы наводнения

© Sputnik / Артур Лебедев
В мире
Получить короткую ссылку
478 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/05/1032770908.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210705/1032770938/Zhiteley-Sochi-predupredili-o-vozmozhnoy-evakuatsii-iz-za-ugrozy-navodneniya.html

В воскресенье в Сочи начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий и готовности всех сил и средств к прогнозируемой непогоде на ближайшие сутки.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации, пишет РИА Новости со ссылокой на оперативный штаб Краснодарского края.

"Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию", - говорится в сообщении оперштаба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Штормовой ветер в Абхазии и его последствия: главное

Подъем уровня рек Хорота и Мацеста достигает критических отметок из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи. Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов.

Отмечается, что в случае необходимости для помощи населению дежурят экипажи "Кубань-СПАС" и экипажи МКУ "Служба спасения Сочи".

4 июля на улице Фрунзе в Адлерском районе при падении дерева погиб один человек, пострадали двое. Один из пострадавших доставлен с травмами в больницу, второй от госпитализации отказался.

МЧС по Краснодарскому краю опубликовало экстренное предупреждение о сильных дождях в Сочи с 4 по 5 июля.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Последствия штормового ветра: как выглядит Сухум
Разгул стихии: что происходило в Абхазии
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться