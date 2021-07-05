Глава Краснодарского края рассказал о ситуации в Сочи

Вениамин Кондратьев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Угрозы жизни людей после сильного ливня в Сочи нет, пострадали около 30 домовладений, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"На Черноморском побережье действует штормовое предупреждение. Самая сложная ситуация на данный момент складывается в Сочи. Реки вышли из берегов, подтопило жилые дома. По данным мониторинговых групп, пострадали около 30 домовладений. Угрозы жизни людей нет, но нам важно быть готовыми к любому развитию событий", - написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что оперативные службы работают в усиленном режиме, ведется откачка воды, электроснабжение восстанавливается.

"Электричество поступит в дома, как только помещения будут просушены", - добавил Кондратьев.

Губернатор края напомнил, что многие пляжи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения, и купаться в море очень опасно.

На территории Сочи из-за ливней поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Местных жителей и туристов предупреждают о риске подтоплений и выхода рек из берегов и просят подготовить документы и вещи на случай эвакуации.

Кондратьев вместе с мэром Сочи Алексеем Копайгородским объехали зону подтопления, чтобы оценить ситуацию. Мэр объявил, что Сочи справился со стихийным бедствием и переходит в штатный режим работы, сообщив, что мониторинговые группы уже обошли все подтопленные дома и составили протоколы об ущербе.