Движение на трассе Джубга-Сочи перекрыто из-за сошедшего селя

Сель, 40 метров в длину, 2 метра в высоту, сошел на трассе Джубга-Сочи в районе поселка Гизель-Дере под Туапсе.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Две полосы трассы Джубга-Сочи в обоих направлениях перекрыты из-за сошедшего селя, сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю.

"Туапсинский район, автодорога Джубга-Сочи, 65 км + 850 м, в районе поселка Гизель-Дере, сошел сель 40 метров в длину, 2 метра в высоту. Перекрыто две полосы движения в обоих направлениях. По одной в каждом направлении. На месте работают инспекторы ДПС… Работает специальная техника, проводится очистка проезжей части от грунта. Проводится работа по ликвидации последствий верхового оползня", - говорится в сообщении.

УГИБДД просит водителей во избежание заторов воздержаться от поездок либо остановиться на стоянках и специальных площадках на равнине.

В связи с подъемом уровня рек в Туапсинском районе до неблагоприятных отметок туда направлена аэромобильная группировка регионального главка МЧС.