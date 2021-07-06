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Международный аэропорт в Сочи

Росавиация назвала дату возобновления прямых рейсов из Сочи в Турцию

© Sputnik / Нина Зотина
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Sputnik Абхазия
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Полеты между Россией и Турцией были ограничены с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этой стране. С 22 июня Россия сняла ограничения.

СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Прямое авиасообщение из Сочи в Турцию возобновится с 12 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

По решению Оперштаба по коронавирусной инфекции летать в Турцию можно будет еще из 13 российских городов, это Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Калуга, Краснодар, Липецк, Нальчик, Оренбург, Саратов, Сочи, Тюмень, Южно-Сахалинск.

© Sputnik / Онур Озовали
Россияне могут въехать в Турцию, привившись любой российской вакциной

Отмечается, что с 12 июля можно будет летать в Измир. Сейчас открыты рейсы в Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан и Бодрум.

Полеты между Россией и Турцией были ограничены с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этой стране. С 22 июня Россия сняла ограничения.

Россияне могут въехать в Турцию с документами о вакцинации любым зарегистрированным в России препаратом.

По условиям въезда в Турцию, для невакцинированных туристов старше шести лет требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения, или о перенесенном ими заболевании за последние шесть месяцев.

Привитым от COVID-19, в том числе и препаратом "Спутник V", достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта.

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