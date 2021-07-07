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В Нью-Йорке скончался известный режиссер и актер Роберт Дауни-старший

© AFP 2019 / KEVIN WINTER
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Sputnik Абхазия
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Роберт Дауни-старший стал популярным режиссером после выхода первых фильмов в конце 1960-х.

СУХУМ, 7 июл -Sputnik. Известный режиссер и актер Роберт Дауни-старший скончался в США в возрасте 85 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Daily News.

Отмечается, что Дауни-старший более пяти лет страдал синдромом Паркинсона, он скончался во сне у себя дома в Нью-Йорке.

Режиссер приобрел популярность после одного из своих первых фильмов "Патни Своуп" (1969). Среди других известных работ Дауни-старшего - фильмы "Дворец Грисера" (1972) и "Слишком много солнца" (1990).

Его сын Роберт Дауни-младший пошел по стопам отца и тоже стал популярным актером, он снялся во многих фильмах отца.

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