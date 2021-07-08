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Генсек ООН заявил, что пандемия COVID-19 далека от завершения

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Sputnik Абхазия
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По данным университета Хопкинса и ВОЗ, число жертв коронавируса по всему миру достигло четырех миллионов человек.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Коронавирусная инфекция распространяется по странам быстрее вакцины, пандемия явно далека от завершения, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Распространение вируса опережает распределение вакцин. Эта пандемия еще явно далека от своего завершения: более половины ее жертв умерли в этом году", — сказал Гутерреш в своем обращении.

По мнению Гутерреша, чем активнее распространение коронавируса, тем больше появляется штаммов, — "штаммов еще более заразных, еще более смертоносных" и более устойчивых к вакцинам.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Он вновь призвал создать глобальный план вакцинации, "чтобы как минимум удвоить производство вакцин и обеспечить их справедливое распределение".

"Трагическая гибель четырех миллионов людей вследствие этой пандемии должна побудить нас к срочным действиям, чтобы покончить с ней повсюду и в интересах каждого человека", — заключил генсек.

Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи — "Спутник V". Также в России созданы препараты "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН.

 

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