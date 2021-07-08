Президент России разрешил полеты на курорты Египта

Авиакомпании смогут отправлять в Египет прямые рейсы, также сняты рекомендации туроператорам и агентствам воздерживаться от продажи туров.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Признать утратившим силу указ президента РФ от 8 ноября 2015 года №553 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий"... Указ президента РФ от 2 января 2018 года №7 "О внесении изменений в указ президента РФ от 8 ноября 2015 года №553 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий", - говорится в документе.

Полеты были приостановлены с ноября 2015 года. Это произошло после катастрофы российского А321 в небе над Синайским полуостровом.

Крушение стало крупнейшим в истории Египта, кроме того, никогда в истории мировой авиации в авиакатастрофе не погибало большее количество россиян — ее жертвами стали 224 человека.

Ответственность за произошедшее взяло на себя "Исламское государство"*. ФСБ квалифицировала инцидент как теракт.

Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018 года, а египетские курорты оставались закрыты для чартеров из России.

* Террористическая организация, запрещенная в России