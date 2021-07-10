Состояние богатейшего человека в мире выросло на 10 миллиардов долларов

На этой неделе акции компании Amazon, принадлежащей богатейшему человеку мира Джеффу Безосу, выросли почти на шесть процентов.

СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Состояние основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса побило очередной рекорд, увеличившись на 10,6 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Forbes.

Отмечается, что сейчас у Безоса в 212,4 миллиарда долларов. Разбогатела и бывшая жена предпринимателя Маккензи Скотт, правда, у нее сумма "поскромнее" - на 3,5 миллиарда долларов.

На этой неделе акции Amazon выросли на 5,9 процента. Безос покинул пост генерального директора в начале июля, однако после ухода бизнесмен остался председателем правления компании и продолжил владеть более чем 10 процентами ее акций.

В Forbes отмечают, что рост акций Amazon может быть связан с отказом Минобороны США от проекта Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI), который планировала реализовывать компания Microsoft, что не устраивало Amazon. Там отмечали, что Минобороны решило сотрудничать с Microsoft из-за давления экс-президента США Дональда Трампа, который испытывал личную неприязнь к Безосу. Теперь предполагается, что проект облачного сервиса для хранения данных Пентагона может быть реализован при помощи Amazon.