Миллиардер Брэнсон совершил полет к границе космоса и вернулся на Землю

Британский бизнесмен Ричард Брэнсон стал первым миллиардером в истории человечества, который отправился в космос, открыв новую эру космического туризма.

СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Корабль Unity компании Virgin Galactic с ее владельцем британским миллиардером Ричардом Брэнсоном и другими членами экипажа благополучно вернулся на Землю после полета к границе космоса, сообщает РИА Новости.

После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту около 100 километров, общепризнанную границу космоса, где экипаж на несколько минут ощутил невесомость. Затем аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.

В полете бизнесмена сопровождали трое астронавтов Virgin Galactic: бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.

Таким образом, семидесятилетний миллиардер протестировал аппарат, а заодно продемонстрировал миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.

Первым среди миллиардеров о своем намерении отправиться в космос сообщал самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос, который на днях стал богаче на 10 миллиардов долларов. В начале июня он объявил, что полетит в путешествие с братом 20 июля. Безосы совершат полет на корабле New Shepard, разработанный компанией миллиардера Blue Origin.