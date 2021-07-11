21:18 11 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.47
  • EUR88.14
Поиск

Миллиардер Брэнсон совершил полет к границе космоса и вернулся на Землю

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В мире
Получить короткую ссылку
67 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/0b/1032818236.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210711/1032818264/Milliarder-Brenson-sovershil-polet-k-granitse-kosmosa-i-vernulsya-na-Zemlyu.html

Британский бизнесмен Ричард Брэнсон стал первым миллиардером в истории человечества, который отправился в космос, открыв новую эру космического туризма.

СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Корабль Unity компании Virgin Galactic с ее владельцем британским миллиардером Ричардом Брэнсоном и другими членами экипажа благополучно вернулся на Землю после полета к границе космоса, сообщает РИА Новости.

После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту около 100 километров, общепризнанную границу космоса, где экипаж на несколько минут ощутил невесомость. Затем аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.

В полете бизнесмена сопровождали трое астронавтов Virgin Galactic: бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.

Таким образом, семидесятилетний миллиардер протестировал аппарат, а заодно продемонстрировал миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.

Первым среди миллиардеров о своем намерении отправиться в космос сообщал самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос, который на днях стал богаче на 10 миллиардов долларов. В начале июня он объявил, что полетит в путешествие с братом 20 июля. Безосы совершат полет на корабле New Shepard, разработанный компанией миллиардера Blue Origin.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Россини у абхазского драмтеарта: фестиваль "Opera Viva" в Сухуме
Последствия природных пожаров в Челябинской области
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться