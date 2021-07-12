Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу

Италия выигрывала Евро в 1968 году, с тех пор она еще дважды доходила до финала, в 2000 и 2012 годах.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Футболисты сборной Италии стали двукратными чемпионами Европы по футболу, обыграв в финале ЕВРО-2020 команду Англии в серии пенальти, сообщает РИА Новости.

Матч проходил на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в воскресенье.

Первый гол забила Англия, позже Италия сравняла счет, и основное время встречи завершилось вничью 1:1. У англичан отличился Люк Шоу (2-я минута), у итальянцев - Леонардо Бонуччи (67). В серии пенальти итальянцы оказались точнее - 3-2.

Сборная Италии уже выигрывала Евро в 1968 году, а также "скуадра адзурра" дважды проигрывала в финалах (2000, 2012).