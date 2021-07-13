ВОЗ предупредила об ухудшении ситуации с COVID-19 в мире

В настоящее время с начала пандемии в мире зафиксировано более 187 миллионов случаев коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что заболеваемость COVID-19 в мире растет четвертую неделю подряд.

Он добавил, что после десяти недель спада также выросла смертность. По словам Гебрейесуса, мир сейчас переживает обострение ситуации с коронавирусной инфекцией.

"Это несет еще большую угрозу для человеческих жизней, <…> и мировой экономики", — отметил Гебрейесус.

Он подчеркнул, что наибольшую обеспокоенность у медиков вызывают регионы, столкнувшиеся с дефицитом вакцин.

Старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан добавила, что вакцины не защищают на 100 от заражений, но существенно снижают вероятность развития тяжелой формы COVID-19 или смерти от коронавирусной инфекции.