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В Париже проходят протестные акции в связи с введением санитарных пропусков

© AFP 2019 / ALAIN JOCARD
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Sputnik Абхазия
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Со следующей недели санитарный пропуск будет необходим во Франции при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов, такие требования будут предъявляться ко всем лицам старше 12 лет. С августа без него нельзя будет войти в рестораны и общественный транспорт.

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. В Париже проходит несогласованная акция против введения санитарных пропусков, полиция применила слезоточивый газ, чтобы ее разогнать, сообщает РИА Новости.

Накануне президент Франции Макрон ввел ограничения для непривитых, согласно которым, для входа в места отдыха и культуры, где могут находиться более 50 человек, с 21 июля обязателен специальный санитарный пропуск. А уже с августа без него нельзя будет посещать бары, рестораны, больницы, дома престарелых, войти в поезд или самолет.

Пустившим в ресторан или общественный транспорт людей без документов о вакцинации, будет грозить штраф €45 тысяч и год тюрьмы.

Кроме того, в стране введена обязательная вакцинация для медиков. Макрон не исключает, что обязательную вакцинацию могут ввести для всех граждан, если темпы прививочной кампании окажутся недостаточными.

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