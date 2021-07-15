Президент Кубы заявил о большом числе раненых в беспорядках

Массовые протесты против действующей власти прошли на Кубе в воскресенье 11 июля, на улицы вышли тысячи человек.

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Лидер Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что среди людей, вышедших на улицы в воскресенье в защиту коммунизма, многие пострадали в столкновениях с протестующими против власти. Об этом сообщает РИА Новости.

"Они защищают свои мотивы и свою правду, и у нас есть много коллег, много людей из этого народа, получивших травмы - их били и закидывали камнями", - сказал Диас-Канель в ходе выступления, которое опубликовал канал Caribe.

Президент отметил, что в соцсетях в ходе беспорядков публиковались призывы к убийствам, расправам и нападениям на имущество "людей, признанных революционерами". Он призвал кубинцев к единству, взаимоуважению и соблюдению общественных норм.

Первые за многие годы многолюдные протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы, судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих - "свободные выборы" и решение социальных проблем.

Сторонники правительства и коммунистов после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши в городах страны. Газета кубинской компартии Granma сообщила о гибели одного участника воскресных демонстраций и пострадавших среди манифестантов и сотрудников полиции.