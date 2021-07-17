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Аслан Бжания поздравил Башара Асада с вступлением в должность президента

© AFP 2019
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Очередные президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. По итогам выборов уверенную победу одержал действующий глава государства Башар Асад.

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Аслан Бжания поздравил Башара Асада с вступлением в должность президента Сирийской Арабской республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

© Foto / официальный сайт Президента Абхазии
Аслан Бжания поздравил Башара Асада с победой на выборах

"Ваш успех — свидетельство доверия избирателей к Вам, Вашим делам и намерениям. Результаты всенародного голосования выражают доверие сограждан к проводимому под Вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление ее государственных институтов", - говорится в поздравлении. 

Абхазский лидер выразил уверенность, что стойкая жизненная позиция Башара Асада послужит хорошей основой для конструктивной работы по созданию сильного, независимого, экономически стабильного государства, способного отражать внешние и внутренние угрозы.

"Признание Республики Абхазия Сирийской Народной Республикой установило особые духовные отношения между нашими народами", - добавил Аслан Бжания. 

Очередные президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Для избирателей были открыты 12 тысяч участков во всех провинциях страны, а также 46 участков в диппредставительствах САР за рубежом. Всего в выборах приняли участие 14,2 миллиона сирийцев, явка составила 78,64%. По итогам выборов уверенную победу одержал действующий глава государства Башар Асад, который получил поддержку 95,1% участвовавших в голосовании избирателей.

В субботу 17 июля Башар Асад принес присягу после победы на выборах президента Сирии.

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