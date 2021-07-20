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Банки начали подключать карты "Мир" к Apple Pay

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Sputnik Абхазия
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Система "Мир" появилась в 2014-2015 годах, после того, как Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками.

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Держатели карты "Мир" восьми российских банков получили возможность пользоваться сервисом бесконтактной оплаты Apple Pay, говорится в пресс-релизе платежной системы.

"С сегодняшнего дня держатели карт "Мир" получили возможность пользоваться Apple Pay - безопасным, защищенным и конфиденциальным платежным инструментом, который позволяет не прикасаться к кнопкам платежного терминала и не передавать деньги из рук в руки", - сказано в пресс-релизе системы.

Первыми банками, которые предоставили своим клиентам с картами "Мир" сервис Apple Pay, стали Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, "Почта Банк", банк "Центр-инвест", "Тинькофф банк" и Примсоцбанк, отметил генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.

© Sputnik / Алексей Филиппов
Карты "Мир" подключат к сервису Apple Pay

Чтобы совершить платеж, необходимо сначала настроить оплату картой "Мир" в Apple Pay - нужно зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям, чтобы добавить кредитную или дебетовую карту "Мир".

В релизе также подчеркивается, что такие транзакции надежно защищены.

"Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который создается и шифруется платежной системой "Мир" и хранится в чипе "Безопасный Элемент" вашего устройства", - пояснили в платежной системе.

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