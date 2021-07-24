Жертв нет: что происходит в Сочи после ливней

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. В Сочи нет разрушений городской инфраструктуры из-за наводнения, ливень прекратился, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Tekegram.
"Жертв и разрушений городской инфраструктуры нет. В настоящее время ливень прекратился, вода в реках идет на спад",- написал Копайгородский.
В МЧС Краснодарского края также сообщили, что ливни прекратились и ухудшение погоды не прогнозируется.
Отмечается, что на дорогах курорта организовано реверсивное движение, ведется работа по заявкам с населением, эвакуация жителей не потребовалась.
Ранее сообщалось, что залповые дожди 23 июля повысили уровень рек в Сочи, локально были подтоплены Лазаревский, Адлерский, Хостинский районы, затопили трассу в направлении Адлер - Сочи, движение было остановлено. В связи с чрезвычайной ситуацией все городские коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. Возобновил работу оперативный штаб администрации города. По данным мэрии, в результате разливов рек были затоплены трансформаторные подстанции, их обесточили энергетики.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский мобилизовал все силы и средства для устранения последствий разлива рек.