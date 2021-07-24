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В ДТП с туристическим автобусом на Кубани погибли двое человек

© Sputnik / Виктор Толочко
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Sputnik Абхазия
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В автобусе находились 22 человека, когда транспортное средство слетело в кювет на 14-м километре автодороги Нижегородская-Мезмай.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Следственное управление СК Краснодарского края подтвердило данные о гибели двух человек в аварии с туристическим автобусом в районе поселка Мезмай Апшеронского района.

Утром в субботу туристический автобус попал в ДТП в районе поселка Мезмай Апшеронского района, один человек погиб, 19 пострадали, по предварительной версии следствия, автобус съехал с дороги из-за отказа тормозной системы. В экстренных службах позднее отметили, что число погибших в ДТП выросло до двух.

ДТП произошло на 14-м километре автодороги Нижегородская-Мезмай. Трасса проходит в предгорьях Кавказа.

По имеющимся данным следствия, водитель не справился с управлением, пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь.

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