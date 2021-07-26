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Биткоин вновь поднялся к отметке 40 тысяч долларов

© Sputnik / Евгений Биятов
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Sputnik Абхазия
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На уровне ближе к 40 тысячам долларов самая популярная криптовалюта в мире, биткоин, торговался в последний раз 17 июня.

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Курс биткоина в ночь на понедельник 26 июля вновь вырос на 15% и достиг почти 40 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

© Sputnik / Виталий Белоусов
Илон Маск допустил возобновление продаж электромобилей Tesla за биткоины

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7:17 рос в цене на 12,3% - до 38,3 тысячи долларов.

Скачок стоимости наблюдался и у других криптовалют - Ethereum, Dogecoin.

Как отмечают эксперты, скачок произошел на фоне слухов, что биткоин добавят в способы оплаты на Amazon, а также потенциальный запрет китайских властей на владение биткоинами.

Также миллиардер Илон Маск ранее заявлял, что возглавляемая им компания Tesla возобновит прием биткоинов в качестве оплаты, когда эта криптовалюта станет более экологичной.

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