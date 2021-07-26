В Сочи объявлено экстренное предупреждение, ожидаются дожди с грозами

МЧС региона не исключает формирование смерчей на участке Магри-Веселое во вторник 27 июля. В горной зоне есть риск схода селевых потоков.

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Сильные дожди с грозами ожидаются в Сочи, действует экстренное предупреждение, сообщила пресс-служба администрации курорта.

"В соответствии с экстренным предупреждением Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей, в период с 18.00 26 июля до 18.00 27 июля 2021 года на территории Сочи местами ожидается сильный дождь, возможна гроза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жителям и гостям курорта рекомендуется принять меры предосторожности, отказаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.