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В Сочи объявлено экстренное предупреждение, ожидаются дожди с грозами

© Foto / МЧС РФ
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Sputnik Абхазия
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МЧС региона не исключает формирование смерчей на участке Магри-Веселое во вторник 27 июля. В горной зоне есть риск схода селевых потоков.

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Сильные дожди с грозами ожидаются в Сочи, действует экстренное предупреждение, сообщила пресс-служба администрации курорта.

© Sputnik / Олег Смеречинский
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"В соответствии с экстренным предупреждением Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей, в период с 18.00 26 июля до 18.00 27 июля 2021 года на территории Сочи местами ожидается сильный дождь, возможна гроза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жителям и гостям курорта рекомендуется принять меры предосторожности, отказаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

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