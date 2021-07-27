"Я страшно боялась": родители рассказали о вакцинации детей от коронавируса

В Москве проводят клинические испытания "Спутника V" на подростках 12-17 лет, им вводится одна десятая взрослой дозы вакцины.

Ученые утверждают, что вакцинация детей необходима, чтобы снизить число госпитализаций и тяжелых случаев среди них, ведь с распространением дельта-штамма ситуация ухудшилась. Однако в обществе мнения разделились, многие спрашивают, насколько это целесообразно, и если детская вакцинация неизбежна, то когда она начнется, где и чем будут прививать. Что рассказывают родители подростков, участвующих в клинических испытаниях, читайте в материале Татьяны Пичугиной для РИА Новости.

Полина Нечаева, физик, мать 15-летнего сына

Я восприняла пандемию как личный вызов, стала изучать информацию про центр Гамалеи, который еще в апреле прошлого года приступил к разработке вакцины на основе векторной технологии. Так сделали вакцину от Эболы. Теперь просто поменяли начинку: вставили в аденовирус информацию о спайк-белке коронавируса. Когда информация попадает в наши клетки, эти спайк-белки начинают генерироваться, а на них нарабатываются антитела.

Академик Гинцбург и его коллеги рассказывали, как они сами привились, все прошло хорошо. Мы ждали вакцину. А как спасаться от коронавируса? Сидеть взаперти не хочется, лекарств нет особых.

Маме на тот момент было 84, она еще в сентябре привилась в рамках клинических испытаний. Мы с дочерью тоже участвовали, но мне досталось плацебо, и я вакцинировалась потом.

Сына мы берегли, школу он не посещал, там многие болели.

Я читаю телеграм-каналы по ковиду и вакцинам — например, "Врачи и ученые против COVID-2019". Там размещают научные статьи, разбирают их. Оттуда информация доходит до граждан.

Врач-реаниматолог из Санкт-Петербурга Зоя Андреева провела голосовой стрим на telegram-канале "ДЕТИ — Вакцинация от Covid-19" (Полина — его администратор. — Прим. ред.). К ней попадают дети, которые вроде бы болели ковидом бессимптомно, а потом возникли осложнения, как у взрослых. Выходили статьи о том, что дети могут тяжело болеть.

Я отправила несколько писем в центр Гамалеи. Как только объявили набор добровольцев, позвонила в поликлинику, записала сына. Он учится в хим-биоклассе, поэтому не боялся. Решение принимал сам.

Мы приехали в Морозовскую больницу за неделю до исследования, проверили антитела, убедились, что он не болел ковидом. Сдали разные анализы, всесторонне исследовали организм.

За день до процедуры сын лег в стационар, взяли ПЦР-тест. Первая прививка — одна десятая взрослой дозы. Два дня держалась температура 37,2, других побочных эффектов не было. Скоро второй укол, тоже в стационаре. Перед этим сами проверим антитела. Любопытно, сколько их после одной такой маленькой дозы.

У нас есть курирующий врач, которому можно позвонить по любому поводу, но я обращалась только по оргвопросам — например, когда приезжать на вторую прививку.

Мария, работает в сфере рекламы, мать 16-летнего сына

В нашей семье все, кроме сына, привились. Было ясно, что массовая вакцинация детей не за горами — возможно, уже осенью. Обсудили вариант с клиническим исследованием. Сын захотел, мы его поддержали.

Плюсов тут несколько. Дети проходят полное обследование. Стационар на 48 часов, прививка под медицинским присмотром. Кроме того, сейчас каникулы, в школу не ходят, меньше шансов заразиться между первой и второй дозами.

Не каждый сам перед прививкой сделает ПЦР-тест. А потом возникают истории, что кто-то вакцинировался и тут же заболел. Почему-то люди не понимают, что можно быть уже инфицированным, у болезни инкубационный период.

В нашей семье есть врачи, они сторонники вакцинации. Да и "Спутник" нельзя назвать новым препаратом. Его ввели десяткам миллионов людей во многих странах мира. У сына после первой дозы не было вообще никакой побочки.

Мария Рябкова, многодетная мать, актриса. Дочь Софья, 16 лет

Софья: "Я учусь в обычной школе, перешла в 11 класс. Прошлой осенью болели одноклассники, и мы долго были на карантине. И сейчас все стараются сидеть по домам и дачам, а знакомые постарше привились. Мама отправила мне информацию о том, что набирают добровольцев на испытания детской вакцины, со словами: "Ты хотела привиться — может, попробуешь?" Я позвонила в больницу имени Зои Башляевой, отправила данные через форму обратной связи".

Мария: "У нас есть семейные причины вакцинироваться. Одному из моих детей нельзя сталкиваться с серьезными инфекциями. Я страшно боялась принести эту заразу домой и, когда появилась возможность, подала заявление на участие в клинических исследованиях "Спутника V" по примеру двоюродного брата (одного из админов telegram-канала "ДЕТИ — Вакцинация от Covid-19"). Меня обследовали, признали годной. К счастью, мне досталась вакцина, а не плацебо. С тех пор стало спокойнее жить.

Из нежелательных эффектов — полдня повышенная температура и боль в плече. Дело было в октябре прошлого года, сейчас ревакцинировалась. У меня прекрасный титр антител.

Я погрузилась в довольно большой информационный поток исследований о вакцине, изучила данные о ее безопасности. В этом я и сама убедилась. Дочь активная, любит общаться, ей нужна свобода передвижения. Но надо, чтобы была защита.

Участие в исследовании оформляется официально, документы подписывали я и дочь, есть страховка и денежная компенсация, о которой мы узнали в день госпитализации. Но мы шли не за этим, а чтобы спокойно себя чувствовать, оградить себя и пожилых родных от болезни".

Софья: "Я в группе, которой сделали одну пятую взрослой дозы. У меня не было абсолютно никаких побочных эффектов. Ничего из того, что перечислили в выданном нам пакете документов. Я лежала в отдельном боксе. Это как маленькая квартира, где есть все необходимое, даже микроволновая печь".

Мария: "Процедура прозрачная, атмосфера доверительная. Доктор все объяснил, собрал полный анамнез. У меня очень хорошие впечатления.

Я не приемлю антипрививочных настроений. Мы сознательно следовали рекомендациям властей. В итоге все здоровы.

Я работаю в театре. Сразу после премьеры актеры заболели, и я была рада, что привилась. Не пожалела, что приняла, как тогда казалось, рискованное решение".

Кто и где проводит клинические испытания

Клинические испытания препарата Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") на группе подростков 12-17 лет стартовали 6 июля. Полное описание исследования опубликовано в базе Clinicaltrials.

В первом этапе участвуют сто здоровых волонтеров, разделенных на две равные группы. Как и взрослых, их прививают дважды с интервалом 21 день. Первая группа получает одну десятую взрослой дозы, вторая — одну пятую.

Участников госпитализируют в одну из двух детских клиник Москвы, на базе которых проходит исследование, — Морозовскую или больницу имени З. А. Башляевой.

Сейчас набирают 250 добровольцев для второго этапа, который пройдет амбулаторно. Дозу подберут по итогам первого этапа.

В детском исследовании нет плацебо, результаты будут сравнивать с данными двух третей фазы клинических испытаний, проведенных ранее на взрослых.