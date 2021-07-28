13:27 28 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.61
  • EUR86.92
Поиск

Поставщики предупредили о повышении цен на кофе

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
Получить короткую ссылку
73 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/1c/1032918239.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210728/1032918301/Postavschiki-predupredili-o-rezkom-povyshenii-tsen-na-kofe.html

Кофе в каждом абхазском доме всегда в избытке и предлагается всем гостям, в республике предпочитают пить кофе, сваренный в турке.

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. В августе цены на кофе могут вырасти на 10-12 процентов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на "Коммерсант". Изданию рассказали об этом в торговой сети "Верный".

Газета уточняет, что ретейлер получил уведомление о подорожании продукции от поставщиков. Основной причиной повышения расценок на товар называется резкое удорожание сырья из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии. Поставщики ссылаются и на подорожание упаковки и логистики.

Также в сети магазинов "Лента" подтвердили "Коммерсанту" информацию о возможном росте цен в пределах десяти процентов, пояснив, что пока уведомления находятся на рассмотрении.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
От 12 и старше: лица Олимпиады в Токио
Стихийный июль: последствия ливней в Абхазии
График выплат российских пенсий в Абхазии: июль
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться