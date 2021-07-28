Поставщики предупредили о повышении цен на кофе

Кофе в каждом абхазском доме всегда в избытке и предлагается всем гостям, в республике предпочитают пить кофе, сваренный в турке.

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. В августе цены на кофе могут вырасти на 10-12 процентов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на "Коммерсант". Изданию рассказали об этом в торговой сети "Верный".

Газета уточняет, что ретейлер получил уведомление о подорожании продукции от поставщиков. Основной причиной повышения расценок на товар называется резкое удорожание сырья из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии. Поставщики ссылаются и на подорожание упаковки и логистики.

Также в сети магазинов "Лента" подтвердили "Коммерсанту" информацию о возможном росте цен в пределах десяти процентов, пояснив, что пока уведомления находятся на рассмотрении.