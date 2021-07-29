Советник президента Турции оценил сотрудничество с Россией по С-400

Россия заключила с Турцией контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400, первые поставки были выполнены в 2019 году.

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по С-400, удовлетворяет потребности Турции, поэтому оно продолжится. Об этом заявил РИА Новости старший советник Эрдогана Мюджахит Кючюкйылмаз.

"По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой. То, что мы говорим общественности по теме С-400, – это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками - будь то западные страны или Россия – остаются в силе. Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами", - сказал Кючюкйылмаз.

Россия заключила с Турцией контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции и США. В конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в конгрессе в июле заявила, что США сохранят действующие и введут новые санкции в отношении Анкары в случае продолжения закупок российского вооружения.