Жителей части Аляски призвали эвакуироваться из-за угрозы цунами

Утром в четверг у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2, было объявлено об угрозе цунами.

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Власти нескольких населенных пунктов на Аляске рекомендовали эвакуироваться жителям, находящимся в зонах, где возможна угроза цунами, сообщает РИА Новости.

Власти городов Гомер и Кадьяк призвали своих жителей переправиться на возвышенности, где организованы специальные пункты эвакуации.

Также власти связались с немногочисленными жителями Перривилля, эта местность оказалась ближе всего к эпицентру, и люди уже начали эвакуацию.

Утром 29 июля у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2. Американский центр по предупреждению о цунами (NWS) объявил об угрозе цунами.