Глава МИД Абхазии рассказал об участии в экономическом саммите в Казани

XII Международный экономический саммит "Россия-Исламский мир:KazanSummit 2021" состоялся в Казани 28 и 29 июля. Абхазию на саммите представили министр иностранных дел Даур Кове и министр по туризму Теймураз Хишба.

СУХУМ, 29 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. В рамках форума были проведены встречи с представителями зарубежных компаний, которые проявили интерес к сотрудничеству с Абхазией, рассказал в интервью радио Sputnik министр иностранных дел Даур Кове.

По его словам, на площадке работали представители компаний из порядка 60 стран, в том числе тех, кто активно сотрудничает с Россией.

"Встречи носили ознакомительный характер, мы дали максимальную информацию о нашей республике, так как очень мало информации об Абхазии было у этих стран. По возвращении в Абхазию мы им пришлем всю дополнительную информацию, которая их интересовала, в том числе возможности и гарантии инвестирования. Мы рассказывали о том, в какой международной изоляции мы находимся, по какой причине. В разговорах обсуждали различные механизмы возможного сотрудничества", - сказал министр.

© Foto / Министерство Иностранных дел РА Даур Кове на Международном экономическом саммите «Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021»

Кове отметил, что во время переговоров возникла мысль о проведении похожего мероприятия в Абхазии.

"По возвращении доложим руководству, и, если сложится, до конца года проведем мероприятия, где будут участвовать представители стран-участниц (саммита - прим.)", - сказал он.

XII Международный экономический саммит "Россия-Исламский мир:KazanSummit 2021" завершился в Казани 29 июля. В рамках саммита были затронуты темы промышленной робототехники, лоббирования, медицины в условиях коронавируса, религии в медиа и другие вопросы.