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Ученые оценили возможность возникновения штамма COVID со смертностью 35%

© Sputnik / Константин Михальчевский
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Sputnik Абхазия
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По мнению ученых, коронавирусная инфекция не исчезнет, она будет мутировать во все новые штаммы.

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Британские эксперты разработали ряд возможных сценариев мутации коронавируса, один из которых подразумевает, что новый потенциальный штамм может убивать около 35% заразившихся, пишет РИА Новости.

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Это следует из опубликованных документов правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).

По мнению ученых, коронавирус будет мутировать в новые варианты. 

В одном из сценариев ученые предполагают вероятное создание варианта коронавируса с более высоким числом случаев тяжелого течения заболевания среди населения, чем ранее, и более высоким процентом смертности среди зараженных.

"Например, с похожим уровнем заболеваемости/смертности, как у других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)", - говорится в публикации. 

Эксперты считают, что избежать такого сценария можно введением дополнительных доз вакцин, снижением передачи коронавируса, минимизацией ввоза новых вариантов из-за границы, продолжением разработки лекарств против COVID-19 и с помощью ряда других мер.

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