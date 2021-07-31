Ученые оценили возможность возникновения штамма COVID со смертностью 35%

По мнению ученых, коронавирусная инфекция не исчезнет, она будет мутировать во все новые штаммы.

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Британские эксперты разработали ряд возможных сценариев мутации коронавируса, один из которых подразумевает, что новый потенциальный штамм может убивать около 35% заразившихся, пишет РИА Новости.

Это следует из опубликованных документов правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).

По мнению ученых, коронавирус будет мутировать в новые варианты.

В одном из сценариев ученые предполагают вероятное создание варианта коронавируса с более высоким числом случаев тяжелого течения заболевания среди населения, чем ранее, и более высоким процентом смертности среди зараженных.

"Например, с похожим уровнем заболеваемости/смертности, как у других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)", - говорится в публикации.

Эксперты считают, что избежать такого сценария можно введением дополнительных доз вакцин, снижением передачи коронавируса, минимизацией ввоза новых вариантов из-за границы, продолжением разработки лекарств против COVID-19 и с помощью ряда других мер.