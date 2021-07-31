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Туристов из трех отелей в Бодруме эвакуировали из-за пожаров

© AFP 2019 / ILYAS AKENGIN
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Sputnik Абхазия
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За последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение десяти пожаров.

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Три пятизвездочных отеля эвакуированы в турецком Бодруме из-за лесного пожара, сообщает агентство DHA.

Как отмечает агентство, огонь разгорелся в квартале Ичмелер и из-за ветра начал быстро приближаться к жилой зоне.

При этом непосредственной угрозы возгорания отелей нет, но эвакуацию провели в профилактических целях. 

За последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение десяти пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли).

Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 410 пострадавших.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что власти расследуют причины охвативших юг страны лесных пожаров, рассматривается также версия поджогов.

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