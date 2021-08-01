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В Турции потушили более 100 лесных пожаров

© Foto / Пресс-служба Госкорпорации Ростех
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Sputnik Абхазия
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Пожары на юге Турции принесли большой ущерб природе и инфраструктуре, ситуация была названа национальной катастрофой.

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Пожарные в Турции потушили 107 очагов возгорания, сообщил в Twitter министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

© Видео РИА
Зоны бедствий: лесные пожары в Турции

Он отметил, что сейчас в стране идет борьба только с пятью лесными пожарами - огонь не ликвидирован в двух районах Антальи и трех районах провинции Мугла.

По словам чиновника, пожар в Бодруме, из-за которого пришлось эвакуировать жителей нескольких отелей, удалось взять под контроль.

По данным Минздрава, число погибших при лесных пожарах в Турции достигло восьми, пострадало более 800 человек.

Первые возгорания возникли в среду в лесном массиве близ Антальи и быстро распространились на большой территории из-за сильного ветра.

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