На юге Турции продолжается тушение семи лесных пожаров

За последние дни в Турции потушены более 100 лесных пожаров, не взятыми под контроль оставались пять пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла.

СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Тушение семи лесных пожаров продолжается на юге Турции, в том числе в курортных провинциях Анталья и Мугла, 125 пожаров были взяты под контроль за последние дни, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства страны Бекира Пакдемирли.

"За последние дни 125 пожаров взяты под контроль, в семи точках провинций Анталья, Мугла и Ыспарта пожары продолжаются, в их тушении задействованы 16 самолетов, 51 вертолет, 850 пожарных машин и около 5 тысяч наших сотрудников. Мы получаем помощь из разных стран, в том числе из РФ, Украины, Азербайджана, Испании и Хорватии", - заявил Пакдемирли журналистам.

Накануне турецкая проправительственная газета Yeni Safak выступила с утверждением, что ответственность за поджог лесов в стране взяла на себя группировка "Дети огня", связанная с Рабочей партией Курдистана. Однако власти не спешат подтверждать причастность этой запрещенной в стране организации к пожарам, расследование продолжается.

Пакдемирли сказал, что "если поджоги будут доказаны, то предатели будут наказаны по всей строгости закона, но политизировать ситуацию не нужно".

За последние дни в Турции потушены более 100 лесных пожаров, не взятыми под контроль оставались пять пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил в воскресенье глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.