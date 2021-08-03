16:22 03 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.87
  • EUR86.56
Поиск

Сотни миллиардов долларов выделят на восстановление мировой экономики

© AFP 2019 / LM Otero
В мире
Получить короткую ссылку
77 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/03/1032962992.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210803/1032962993/Sotni-milliardov-dollarov-vydelyat-na-vosstanovlenie-mirovoy-ekonomiki.html

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 650 миллиардов долларов для восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса, говорится в сообщении организации.

По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, это решение "историческое" и "прививка для глобальной экономики во время беспрецедентного кризиса".

Как отмечается на сайте МВФ, распределения начнутся 23 августа, специальные права заимствования будут доступны всем членам фонда пропорционально их квотам.

Около 275 миллиардов долларов предназначены для развивающихся рынков и стран с низким уровнем дохода, отметил МВФ.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Красный внутри, зеленый снаружи: международный день арбуза
Мощные ливни с грозами в Москве и Петербурге
График выплат российских пенсий в Абхазии: июль
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться