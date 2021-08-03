Сотни миллиардов долларов выделят на восстановление мировой экономики

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 650 миллиардов долларов для восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса, говорится в сообщении организации.

По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, это решение "историческое" и "прививка для глобальной экономики во время беспрецедентного кризиса".

Как отмечается на сайте МВФ, распределения начнутся 23 августа, специальные права заимствования будут доступны всем членам фонда пропорционально их квотам.

Около 275 миллиардов долларов предназначены для развивающихся рынков и стран с низким уровнем дохода, отметил МВФ.