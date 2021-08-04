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Туроператоры предсказывают снижение числа туристов в Сочи в августе

© Sputnik / Артур Лебедев
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Sputnik Абхазия
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С 1 августа в Краснодарском крае начали действовать новые правила заселения в отели, связанные с угрозой распространения коронавируса.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Туроператоры ожидают, что количество отдыхающих в Сочи значительно снизится на фоне введения с 1 августа новых правил заселения в отели Краснодарского края, пишет RATA news.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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До 1 августа для поездки на курорт достаточно было отрицательного ПЦР-теста. Теперь, помимо него, нужна справка о сделанной прививке или медотвод.

Если у туриста этих документов нет, он обязан самостоятельно пройти вакцинацию в течение трех дней после приезда, иначе ему грозит штраф

Туристический поток перераспределился на Абхазию, Крым и частично Турцию, рассказала директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева.

"И приморский, и горный кластеры Сочи продаются слабо. Продажи туров в августе уже отстают от показателей доковидного 2019 года на 44 процента", - отметила Домостроева.

По словам генерального директора компании "Дельфин" Сергея Ромашкина, уже после 10 августа начнется падение количества отпускников на 30 процентов, а сентябре – на все 50 по сравнению с 2019 годом.

Он добавляет, что регион может за август-сентябрь потерять не менее 1,6 миллионов туристов. По его мнению, люди не хотят вакцинироваться ради поездки, тем более во время самого отдыха.

А в компании "Алеан" сообщили, что для поднятия спроса гостиницы даже начали выпускать спецпредложения и снижать цены на 10-20 процентов. 

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