Увеличение квот и СНГ в приоритете: какие изменения ждут "Россотрудничество"

Новая приемная кампания "Россотрудничества" стартует уже в этом году. У граждан СНГ появится больше возможностей поступить на бесплатное обучение в вузы России, заявляют в агентстве.

Федеральное агентство "Россотрудничество" 4 августа объявило о запуске очередного отбора на обучение иностранцев в университетах России в 2022-2023 учебном году.

Данара Курманова, Sputnik

Новый прием стартует 1 сентября и ознаменуется чередой реформ – от увеличения квотных мест до развития новых программ, в рамках которых можно будет получить бюджетное место в одном из российских вузов. Все подробности новой кампании "Россотрудничества" - в обзоре Sputnik.

СНГ - в первую очередь

Агентство "Россотрудничество" стабильно увеличивает для иностранцев количество бюджетных мест в российских университетах в рамках квот. Если в прошлом учебном году ведомство зачислило по квоте 15 тысяч иностранных абитуриентов, то в этом году в вузы России по квоте поступили уже 18 тысяч человек из 175 стран мира.

В 2022-2023 учебном году объем квот возрастет до 23 тысячи мест. При этом страны СНГ остаются для агентства приоритетными, отмечает руководитель "Россотрудничества" Евгений Примаков.

"В первую очередь нас, конечно, интересует пространство ближнего зарубежья", - заявил Примаков, подчеркнув, что в этом году из 80 тысяч заявок 30% поступили из стран СНГ.

По словам главы агентства, активнее всего в отборочных мероприятиях участвовал Таджикистан, откуда пришло более 5 тысяч заявок. В топ-10 стран по числу заявок вошли Узбекистан (3 тысячи заявок), Казахстан (2 тысячи заявок), а также Кыргызстан и Туркменистан (немногим меньше 2 тысячи заявок).

Абитуриенты из стран ближнего зарубежья поступают в основном на программы бакалавриата. Вчерашние таджикистанские школьники, например, выбирают медицину, экономику и информатику. Казахстанцы тоже отдают предпочтение компьютерным технологиям, но также интересуются языкознанием и педагогикой. А поступающие из Узбекистана преимущественно подают документы на медицину, геологию и нефтегазовое дело.

Переход в цифру

Новая приемная кампания продлится до 1 ноября. Подать заявку зарубежные абитуриенты могут онлайн, на портале "Образование в Российской Федерации для иностранцев", объяснил Евгений Примаков.

"В этом году портал работает в тестовом режиме, - сказал глава "Россотрудничества". – Мы верим, что он выйдет в промышленное функционирование уже в следующем году. Сейчас на нем можно подать заявку, пройти все необходимые отборочные процедуры, предусмотренные на первом этапе отбора и реализуемые зарубежными представительствами и российскими посольствами".

По словам Евгения Примакова, онлайн-формат подачи заявки делает поступление иностранцев "наиболее прозрачным и понятным, исключая разные возможные коррупционные опасения".

Алгоритм оформления заявки на сайте и правда прост: абитуриенту предлагается заполнить анкету и прикрепить к ней пакет документов, сопроводив его информацией о личных достижениях. В онлайн ушло и тестирование для людей из стран, откуда поступает много заявок. По новым правилам участник отбора проходит испытания дистанционно, с помощью компьютера. Во время прохождения теста за ним наблюдает через камеру представитель специальной комиссии.

Тесты проводятся на русском языке, в этом году их уже прошли 8 тыс. абитуриентов из Туркменистана, Казахстана, Украины, Беларуси, Армении, Азербайджана, Абхазии и Южной Осетии. По мнению Евгения Примакова, новый формат испытаний оказался особенно эффективен в пандемию, ведь движение транспорта было ограничено по всему миру, и многие абитуриенты не смогли бы приехать на очное тестирование.

Не квотой единой

Еще одно новшество, которое предлагает "Россотрудничество", - это введение грантов. Сейчас идея находится на рассмотрении у властей, говорит заместитель руководителя агентства Павел Шевцов.

"Квота – это бесплатное место на обучение, а грант обеспечивает не только обучение, но и перелет, а также стипендию, - объясняет он. – Такая модель выровняла бы конкуренцию с образовательными программами Запада и Китая, которые предлагают в основном гранты. Поэтому нужен полноценный соцпакет".

Впрочем, для граждан СНГ Россия уже сейчас предлагает дополнительные возможности учиться бесплатно, уточняет Павел Шевцов. "В отличие от граждан стран дальнего зарубежья, ребята из СНГ могут поступить на бюджет через отдельный прием, который проводят сами университеты, а также через олимпиады, - говорит он. – Олимпиады – эффективный способ определения талантливой молодежи. Одна из самых ярких – международная олимпиада для абитуриентов магистратуры "Open doors: Russian Scholarship Project".

В олимпиаде обычно участвуют иностранцы старше 30 лет, и, как в случае с "Россотрудничеством", большинство заявок на участие поступает от граждан СНГ, говорит куратор проекта Ирина Карелина.

"15% пула победителей олимпиады – это представители стран СНГ, - сказала Ирина Карелина в комментарии Sputnik. – У выпускников из стран ближнего зарубежья больше шансов получить грант на обучение, потому что у нас созвучны системы образования, а также участники из СНГ хорошо владеют русским языком. Самые активные страны – это Узбекистан и Казахстан, а самые востребованные программы магистратуры – это бизнес, политические науки, филология и инженерия. Как показывает опрос, участники из СНГ хотят учиться в России, исходя из качества российского образования и комфорта проживания в стране".