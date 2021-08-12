В Роспотребнадзоре ответили на главные вопросы о штамме "дельта"

Штамм "дельта" был впервые описан в Индии в декабре 2020 года и с тех пор активно распространился в более чем сотне стран мира.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. В Роспотребнадзоре ответили на двенадцать самых частых вопросах о дельта штамме.

В ведомстве рассказали, что штамм "дельта" отличается от изначальной версии COVID-19 рядом мутаций в гене S-белка.

Вероятно, именно эти мутации позволяют ему "ускользать" от действия нейтрализующих антител у ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

В июле штамм "дельта" стал превалирующим во многих странах мира, на сегодняшний день до 70% всех случаев инфицирования связывают с этим штаммом.

По данным Роспотребнадзора, в России сейчас около 68% случаев коронавируса приходится именно на этот генетический вариант.

При этом, согласно научным данным, способность заражать у этого варианта COVID-19 увеличилась в 2-2,5 раза.

Если раньше носитель инфекции мог заразить 1-2 человека до момента выявления заболевания, то теперь это число доходит до 5-6.

Есть данные, что инкубационный период заболевания с момента заражения до появления симптомов стал более коротким, но максимальный инкубационный период остался прежним - 14 дней.

Течение болезни при дельта-варианте отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым.

Симптомы при этой мутации вируса остаются классическими: лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса. Однако, врачи также наблюдают симптомы, характерные для ОРВИ и кишечной инфекции: насморк, головные боли, боль в горле, а также отмечают симптоматику со стороны ЖКТ – диарею, реже тошноту и рвоту.

Клинические рекомендации по лечению пациентов с новым вариантом коронавируса принципиально не изменились.

По внешним признакам определить, чем именно инфицирован человек, невозможно. Установить это можно только в лабораторных условиях. Стандартный ПЦР-тест, выполненный в соответствии с рекомендациями по забору и в правильные сроки выявит заболевание коронавирусом, даже варианта "дельта", но не выявит, каким именно штаммом заражен человек.

Наиболее популярный способ определения штамма - секвенирование S-гена или всего генома вируса, с целью выявления мутаций, и уже по ним - штамма.

По мнению ученых, риск появления мутаций, подобных штамму "дельта" зависит от многих факторов, в первую очередь - от доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных.

Только массовая (как минимум 60% населения) вакцинация поможет прервать цепочку заражений и позволит предотвратить появление новых вариантов инфекции.

Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта "дельта" может снижаться. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов.