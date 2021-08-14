В Турции разбился российский пожарный самолет, судьба экипажа неизвестна

Лесные пожары этим летом нанесли большой ущерб Турции, власти страны заявили о национальной катастрофе в связи с масштабами трагедии. К 10 августа пожары прекратились, им на смену пришли ливни, которые привели к наводнениям, оползням и человеческим жертвам.
СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Пожарный самолет Бе-200, арендованный у России, разбился в Турции, судьба членов экипажа неизвестна, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление лесного хозяйства республики.
"При тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. Экипаж состоял из восьми человек – шестеро из российской команды и двое – представители министерства лесного хозяйства. Судьба членов экипажа пока неизвестна", – говорится в сообщении.
В Абхазии действует закон "О рекламе", статья 16 которого запрещает рекламу алкогольной продукции и табачных изделий. При этом, реклама отечественного производства вин и слабоалкогольных напитков не запрещена, но для табачных изделий исключений нет.
Одного из организаторов группы "Скорпион", кавалера медали "За отвагу" Отара Гогуа можно назвать счастливчиком. 14 августа 1992 года ему трижды удалось уйти от вооруженных грузин. Он приехал в родной Ткуарчал и вместе со своими товарищами собрал группу "Скорпион".