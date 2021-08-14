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В Турции разбился российский пожарный самолет, судьба экипажа неизвестна

© Sputnik / Илья Питалев
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Sputnik Абхазия
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Лесные пожары этим летом нанесли большой ущерб Турции, власти страны заявили о национальной катастрофе в связи с масштабами трагедии. К 10 августа пожары прекратились, им на смену пришли ливни, которые привели к наводнениям, оползням и человеческим жертвам.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Пожарный самолет Бе-200, арендованный у России, разбился в Турции, судьба членов экипажа неизвестна, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление лесного хозяйства республики.

"При тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. Экипаж состоял из восьми человек – шестеро из российской команды и двое – представители министерства лесного хозяйства. Судьба членов экипажа пока неизвестна", – говорится в сообщении.

В район крушения направлены спасатели.

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