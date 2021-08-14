Экипаж потерпевшего крушение пожарного самолета в Турции не выжил

Пожарный самолет Бе-200 был арендован у России Управлением лесного хозяйства Турции для тушения пожаров.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. При крушении российского пожарного самолета Бе-200 в Турции никто из экипажа не выжил, сообщает Sputnik Турция.

По информации агентства, самолет участвовал в тушении пожаров в провинции Мугла. Связь с ним пропала вскоре после начала тушения. Отмечается, что после забора воды самолет не смог набрать нужную высоту и врезался в скалы.

В российском Минобороны уточнили, что Бе-200 разбился при заходе на посадку в районе города Адана. На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и три представителя Турции, которые показывали очаги пожаров.

Для выяснения причин трагедии на место направилась комиссия Минобороны России и сотрудники российского посольства.