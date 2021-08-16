"Талибан"* объявил о завершении 20-летней войны в Афганистане

В воскресенье "Талибан"* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Официальный представитель политического офиса движения "Талибан"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане закончена, форма правления в стране станет ясна в ближайшее время, пишет РИА Новости.

"Мы покончили с этой войной, которая разгорелась в нашей стране 20 лет назад", - сказал он в эфире телеканала "Аль-Джазира".

Наим также вновь дал гарантии безопасности жителям Афганистана и иностранным дипломатам. По его утверждению, талибы готовы к диалогу со всеми афганскими деятелями и гарантируют им необходимую защиту.

"Талибан"*, как заявил представитель движения, готовы с помощью диалога развеять опасения международного сообщества и поддерживает коммуникацию с другими государствами.

Ранее "Талибан"* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, заявив, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".

Video of Taliban fighters inside the presidential palace, via @AJArabic pic.twitter.com/nsFoUOocSC — Evan Hill (@evanhill) August 15, 2021

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что остался в своей стране вместе с народом.

Ранее он писал, что никогда не преклонится перед боевиками движения "Талибан"*.

"На моей земле. Вместе с народом. По причине и с целью. С твердой верой в праведность. Наша легитимность - в том, чтобы противостоять притеснениям, поддерживаемым Пакистаном, и жестокой диктатуре", - заявил Салех в Twitter.

Высокопоставленные руководители движения "Талибан"* заявили британской газете Times, что хотят обладать абсолютной властью и не согласны на формирование переходного правительства. При этом представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин заявил, что в новое правительство Афганистана войдут и те, кто не состоял в рядах движения "Талибан"*.

Также представитель политофиса "Талибана"* заявил, что все те служащие армии и полиции, кто сложит оружие и присоединится к талибам, будут прощены и им будет гарантирована безопасность. Их имена будут включены в специальный перечень, их будут задействовать в качестве резервных сил и будут призывать по мере необходимости, добавил он.

Боевикам радикального движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) приказано не вредить местным афганцам, а защищать их жизни, собственность и честь, заявил представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.

Ранее талибы заявили, что не намерены мстить, а афганские чиновники будут в безопасности. Как передавали афганские СМИ, "Талибан" также заявил, что не будет мешать работе учебных заведений в Афганистане в период смены власти. Представитель движения позднее отметил, что движение обеспечит афганцам и дипломатическим представительствам в стране безопасные условия.

Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранных граждан из Афганистана.

Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контроль.

*Террористическая организация, запрещенная в России.