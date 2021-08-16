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ФСБ рассекретила документы о планах Японии применить биооружие в 1944 году

© Sputnik / Дверник
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Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. ФСБ России рассекретила документы, из которых следует, что бывшее военное руководство Квантунской армии не считало испытания бактериологического оружия на живых людях преступлением против человечества, пишут РИА Новости. 

© Sputnik / РИА Новости
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Японские военнослужащие объясняли это отсутствием каких-либо запретительных международных актов и цинично оправдывали опыты необходимостью определить эффективность смертоносных микробов.

В опубликованных материалах приводится протокол одного из допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенных в 1947 и 1949 годах в ходе подготовки и во время Хабаровского процесса.

В ходе допроса Ямада признал, что в бытность главкомом знал о проводившихся японскими военными опытах над живыми людьми, в ходе которых испытывалось бактериологическое оружие, разработанное специальными отрядами 731 и 100 Квантунской армии, и предназначавшееся для ведения войны с СССР, Китаем, США и Англией.

По словам Ямады, санкция на производство опытов над живыми людьми – китайцами, корейцами, советскими гражданами и другими, исходила от его предшественника на посту главкома Квантунской армии генерала Ёсидзиро Умедзу с ведома военного министра Японии.

В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении СССР.

Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника.

© Sputnik / Яков Халип
Мифы и легенды Второй мировой войны

Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии.

В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство зараженных умирало в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.

По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибло около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек.

После окончания Второй мировой войны после подписания правительством Японии 2 сентября 1945 года Акта о капитуляции, последней точкой в окончании войны стало проведение Хабаровского процесса.

25-30 декабря 1949 года в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия.

По приговору трибунала Ямада получил 25 лет лагерей – высшую меру наказания в СССР в то время.

Начальник отряда 731, микробиолог, генерал-лейтенант Сиро Исии избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.

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