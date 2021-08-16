ФСБ рассекретила документы о планах Японии применить биооружие в 1944 году

Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. ФСБ России рассекретила документы, из которых следует, что бывшее военное руководство Квантунской армии не считало испытания бактериологического оружия на живых людях преступлением против человечества, пишут РИА Новости.

Японские военнослужащие объясняли это отсутствием каких-либо запретительных международных актов и цинично оправдывали опыты необходимостью определить эффективность смертоносных микробов.

В опубликованных материалах приводится протокол одного из допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенных в 1947 и 1949 годах в ходе подготовки и во время Хабаровского процесса.

В ходе допроса Ямада признал, что в бытность главкомом знал о проводившихся японскими военными опытах над живыми людьми, в ходе которых испытывалось бактериологическое оружие, разработанное специальными отрядами 731 и 100 Квантунской армии, и предназначавшееся для ведения войны с СССР, Китаем, США и Англией.

По словам Ямады, санкция на производство опытов над живыми людьми – китайцами, корейцами, советскими гражданами и другими, исходила от его предшественника на посту главкома Квантунской армии генерала Ёсидзиро Умедзу с ведома военного министра Японии.

В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении СССР.

Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника.

Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии.

В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство зараженных умирало в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.

По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибло около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек.

После окончания Второй мировой войны после подписания правительством Японии 2 сентября 1945 года Акта о капитуляции, последней точкой в окончании войны стало проведение Хабаровского процесса.

25-30 декабря 1949 года в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия.

По приговору трибунала Ямада получил 25 лет лагерей – высшую меру наказания в СССР в то время.

Начальник отряда 731, микробиолог, генерал-лейтенант Сиро Исии избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.