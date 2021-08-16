В ОДКБ внимательно отслеживают развитие ситуации на таджикско-афганской границе

В ночь на понедельник официальный представитель политофиса движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. В Организации Договора о коллективной безопасности внимательно отслеживают развитие ситуации на таджикско-афганской границе, заявил генеральный секретарь Станислав Зася в связи с резким изменением ситуации в Афганистане.

"Стремительное наступление движения "Талибан", переход под его контроль основной части территории Афганистана, включая государственные границы и столицу - город Кабул, а также фактическая смена власти в стране, существенно влияют на обстановку в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность", - говорится в сообщении Организации.

При этом в Секретариате отмечают, что главной задачей Организации остается обеспечение безопасности государств – членов ОДКБ.

В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Таджикистана для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами.

В понедельник 16 августа генсек провел переговоры с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо и Секретарем Совета Безопасности страны Нассрулло Махмудзода. По их данным, таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе, и необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет.

"Уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы", - добавили в пресс-службе Организации.

В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением членов радикального движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, по его словам, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.