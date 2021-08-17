Янукович: Украину в начале 90-х спасли экономические связи с Россией

Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости, бывший президент Янукович покинул страну в 2014 году после госпереворота.

СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Украину в первые годы независимости спасала инерция экономических связей с Россией, заявил экс-президент страны Виктор Янукович. Об этом сообщает РИА Новости.

"Думаю, не ошибусь, если скажу, что в течение этих первых лет (в 90-е годы ХХ века), пока шла выработка конституционных основ государства, нас спасала инерция экономических связей с бывшими союзными республиками, главным образом – с Россией как центрального связующего звена общего народнохозяйственного комплекса бывшего СССР", - говорится в обращении Януковича.

По его словам, в 90-е годы на Украину пришел "дикий" капитализм, промышленность Украины продолжала работать в тесной кооперации с предприятиями России, Беларуси, Казахстана, других бывших республик союза, обеспечивая наполнение госбюджета средствами, без которых государство ждал неминуемый социальный коллапс".

"В последующем эти экономические связи начали ослабевать. Главной причиной этого стала постепенная "вестернизация" внешней политики официального Киева, которая происходила под давлением национал-патриотов и Запада. Компромиссом между этой тенденцией и стремлением сохранить полноценное сотрудничество с РФ стала внешнеполитическая многовекторность", - отметил бывший президент Украины.

Янукович сообщил, что, как показали последующие годы, благодаря многовекторности Украина сохранила внутреннюю стабильность, которая продолжалась до 2014 года.