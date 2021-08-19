Переворотный август: как путч 1991 года отразился на Абхазии

19 августа 1991 года вошло в историю как августовский путч. В тот день состоялась попытка сместить Михаила Горбачева с поста президента СССР и поменять проводимый им курс. Сопротивление путчистам возглавили президент РСФСР Борис Ельцин и руководство России.

О том, как августовский путч предрешил судьбу СССР, какую позицию заняли жители Абхазии и как события 1991 года отразилась на автономных республиках бывшего Союза, читайте в материале Sputnik.

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Августовскому путчу 1991 года предшествовал новоогаревский процесс. Он предполагал формирование нового союзного договора из-за назревшего кризиса между союзными республиками СССР.

В этом проекте, будучи председателем Верховного Совета Абхазии, непосредственное участие принимал Владислав Ардзинба. Как рассказал в одном из интервью историк Игорь Марыхуба, все автономные республики должны были быть объявлены союзными и суверенными государствами.

"Документ разрабатывался в Ново-Огареве, и Ардзинба представлял все автономные республики СССР. Мы с надеждой смотрели на то, что Абхазия наконец войдет в союз равноправных республик", - сказал он.

Политолог Нателла Акаба считает, если бы новоогаревский проект получил логическое завершение и Советский Союз сохранился, то у Абхазии без Грузии была бы реальная автономия, а не та декоративная, которую республика имела все советские годы.

Путч и последствия

Однако новоогаревскому проекту не суждено было получить завершение. В ночь с 18 на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, не согласные с политикой реформ Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный Комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) в СССР.

19 августа 1991 года вошло в историю государства как августовский путч. В тот день состоялась попытка сместить Горбачева с поста президента и поменять проводимый им курс.

Сопротивление путчистам возглавили президент РСФСР Борис Ельцин и руководство России. Ельцин подписал указы № 59 и №61, в которых создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота; союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту РСФСР.

Путчисты не выполнили свой замысел, получилось так, что их самих арестовали, путч провалился.

Как отмечает историк Сослан Салакая, Абхазия не поддержала августовский путч.

"Путч в Абхазии был встречен довольно равнодушно, может, люди коммунистических взглядов восприняли его с какой-то надеждой, но первая же пресс-конференция показала, что организаторы сами же были напуганы тем, что они сделали. Уже их вид показывал, что они настроены не решительно. Это все привело к тому, что Ельцин на танке выступил с речью. Хоть формально Горбачев вернулся к власти, но он ничего уже не решал. Фактически власть постепенно переходила к Ельцину. И все шло к беловежскому соглашению и роспуску СССР. А до этого Горбачев объявил о независимости Прибалтийских республик - Литвы, Латвии, Эстонии. После этого крушение СССР было бы неизбежно. Если бы всего этого не было, можно было бы говорить о том, что Горбачев все-таки мог бы сохранить Советский Союз", - отмечает историк.

По его словам, эти события сыграли колоссальную роль в истории всего мира, уже стало ясно - распад СССР неизбежен.

"И это, конечно, все перестроило. Путч - была попытка предотвратить развал, но она была настолько непродуманной, настолько бесхребетной, что практически загнала Советский Союз в могилу. И тогда и сейчас понятно, что августовский путч был или крайне неподготовленным выступлением, или каким-то фарсом. Но без всякого сомнения эти события ускорили развал союза. Если до этого большинство людей было за сохранение СССР, то после ГКЧП они достаточно спокойно отнеслись к тому, что союз распадется", - считает Сослан Салакая.

По словам Нателлы Акаба, большинство людей понимало, что августовский путч 1991 года был обречен на провал.

"Надо признать, что были и такие люди, которые радовались этому путчу и надеялись, что он будет способствовать сохранению Советского Союза, потому что для Абхазии было, конечно, самым страшным остаться один на один с Грузией в случае распада СССР. Ну, конечно, были и такие, и их большинство, которые совершенно не приветствовали эти события, и когда по телевидению показывали пресс-конференцию этих путчистов, мы все были в шоке, они так жалко выглядели и настолько были неубедительными, что все мыслящие люди поняли, что это путь в никуда", - сказала Акаба.

Политолог уверена, распада СССР можно было бы избежать, если бы тогдашнее руководство страны во главе КПСС проводило более гибкую политику и не было столь консервативно.

"И, конечно, нужно было всячески воспрепятствовать декларациям о независимости. Кстати, сама же Россия одной из первых провозгласила себя независимой. Понимаю, что прибалтийские республики вряд ли можно было оставить в составе СССР. Может быть, и Грузию не получилось бы. А все остальные республики, думаю, могли бы оставить. Если бы, конечно, политика советского руководства была более гибкой, более прагматичной. Люди не хотели возвращения в прошлое. Понятно, что в Советском Союзе далеко не все было хорошо. Перестройка их настроила на другой лад, и хотелось демократизации", — объяснила она.

После августовского путча новоогаревский проект был обречен. Уже на получение реальной автономии Абхазии можно было не рассчитывать.

"После поражения путча все сошло на нет. И практически Советский Союз распался по тем республикам, которые были. Все остальные страны сделали вид, что проблемы Абхазии и Грузии должны решать они сами. В тот момент абхазы не то чтобы сильно желали сохранить СССР, они опасались оставаться один на один с Грузией, понимая, что ни к чему хорошему это не приведет", - поясняет Сослан Салакая.

По его словам, несмотря на все негативные последствия путча, все-таки одно хорошее последствие он имел для Абхазии. Республика хоть и через войну, но все-таки получила независимость.

"Как когда-то сказал наш известный политик Якуб Лакоба известному ученому Олегу Хухутовичу Бгажба: "Вот, Олег, твоего дядю Михаила Бгажба обвиняют в том, что он не вывел Абхазию из состава Грузии и не включил в состав России. Но тогда разве Абхазия получила бы независимость?" Оставшись один на один с Грузией, хоть и через войну, но мы получили независимость. Может быть, с исторической точки зрения хорошо, что все закончилось именно так", - добавил Салакая.