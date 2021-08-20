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Подтопления в Краснодарском крае из-за обильных осадков

Жителей района на Кубани призвали быть готовыми к эвакуации

© Sputnik / Виталий Тимкив
В мире
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Sputnik Абхазия
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Режим ЧС введен в Крымске и Нижнебаканском поселении из-за угрозы подтопления, включены сирены оповещения, сообщил глава Крымского района Кубани Сергей Лесь.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Глава Крымского района Кубани Сергей Лесь экстренно оповестил жителей о подступлении воды и попросил собрать вещи и подняться на возвышенность.

"Уважаемые жители города Крымска и Крымского района! В город идет вода! Срочно соберите необходимые вещи, продумайте пути эвакуации, поднимитесь на возвышенность", - сообщил Лесь в своем Telegram-канале.

Локально в городе Крымске и Нижнебаканском сельском поселении введен режим ЧС, в остальных действует режим повышенной готовности, сообщил Лесь.

На местах дежурят все оперативные службы, спасатели.

Азово-Черноморское побережье Кубани с воскресенья находится в зоне действия мезоциклона. По информации оперштаба, на побережье выпало от трехмесячной до годовой нормы осадков. В результате прохождения циклона в 33 населенных пунктах Кубани было подтоплено более двух тысяч домовладений, около 3,5 тысячи придомовых территорий, шесть социально значимых объектов, а также участок краевой автодороги Новороссийск – Керчь, движение восстановлено.

По данным ГУМЧС на утро пятницы, всего с момента захода мезоциклона на территорию региона полностью освобождены от воды 25 населенных пунктов в Темрюкском, Новороссийском, Анапском и Славянском районах. В восьми населенных пунктах остаются подтопленными 250 частных домовладений и 610 придомовых территорий.

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