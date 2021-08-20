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Названы вакцины, которые лучше всего защищают от COVID-19

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Sputnik Абхазия
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В центре им. Гамалеи модифицировали вакцину "Спутник V" под штамм "дельта" коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Аденовирусные вакцины, такие как "Спутник V" и AstraZeneca, дают более сильный и долгосрочный иммунитет от коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, именно аденовирусные вакцины полноценно симулируют процесс инфекции и в результате вызывают более сильный клеточный иммунитет, включая формирование клеток памяти.

В подобных вакцинах содержится S-белок коронавируса, он способствует созданию защитных aнтител с гораздо большим разнообразием, чем у вакцин других типов.

© Sputnik / Виталий Белоусов
Более тысячи человек вакцинировались "Спутником Лайт" в Абхазии

Именно поэтому "Спутник V" способен нейтрализовать даже новые штаммы коронавируса, включая вариант дельта.

По данным РФПИ, против дельта-штамма вакцина от Центра имени Гамалеи показывает эффективность 83,1 процента, а в предотвращении госпитализации — составила 94,4 процента.

"Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавирусной инфекции, его создали на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека. Вакцину одобрили для применения в почти 70 странах с общим населением более трех с половиной миллиардов человек.

В Абхазии с 10 августа продолжается кампания по вакцинации российским препаратом "Спутник Лайт".

"Спутник Лайт" - четвертая российская вакцина от COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это однокомпонентная версия препарата "Спутник V", способная давать уровень защиты до 85%.

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