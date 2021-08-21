К талибам присоединился брат бежавшего президента Афганистана

В настоящее время талибы контролируют всю территорию Афганистана кроме провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула.

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Движение "Талибан"* заявило, что младший брат президента Афганистана Хашмат Гани присягнул ему на верность, сообщает РИА Новости.

"Хашмат Гани, брат бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, присягнул на верность Исламскому эмирату (самоназвание режима талибов - ред.) в присутствии Халила Аль-Рахмана Хаккани", - говорится в заявлении талибов.

Ранее в субботу местный телеканал Shamshad News сообщил, что в Кабуле прошла встреча между Халилем Аль-Рахманом Хаккани, высокопоставленным членом террористической группировки "Сеть Хаккани", поддерживающей тесные контакты с талибами, и афганским экс-премьером, лидером Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хекматияром. Подробности встречи не оглашались.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению мятежникам. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.

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