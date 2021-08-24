Ученые обнаружили антитело, защищающее от всех штаммов COVID-19

По мнению ученых, из-за мутаций коронавируса необходимы эффективные нейтрализующие антитела, которые смогут поддерживать иммунитет организма.

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Американские ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили антитело, защищающее от всех известных мутаций коронавирусной инфекции. Результаты исследования опубликованы на официальном портале вуза.

Всего было изучено 43 образца антител. Авторы научной работы проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри.

Было отобрано девять самых мощных нейтрализующих частиц, которые протестировали на грызунах. Из них отобрали еще несколько самых эффективных.

В результате было установлено, что SARS2-38 может бороться с распространенными вариантами коронавируса — "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "каппа", "йота", — а также редкими мутациями.

Ученые объяснили это тем, что SARS2-38 присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной.