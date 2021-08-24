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Ученые обнаружили антитело, защищающее от всех штаммов COVID-19

© Foto / Пресс-служба АФК "Система"
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Sputnik Абхазия
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По мнению ученых, из-за мутаций коронавируса необходимы эффективные нейтрализующие антитела, которые смогут поддерживать иммунитет организма.

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Американские ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили антитело, защищающее от всех известных мутаций коронавирусной инфекции. Результаты исследования опубликованы на официальном портале вуза.

© Sputnik / Евгений Биятов
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Всего было изучено 43 образца антител. Авторы научной работы проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри.

Было отобрано девять самых мощных нейтрализующих частиц, которые протестировали на грызунах. Из них отобрали еще несколько самых эффективных.

В результате было установлено, что SARS2-38 может бороться с распространенными вариантами коронавируса — "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "каппа", "йота", — а также редкими мутациями.

Ученые объяснили это тем, что SARS2-38 присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной. 

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